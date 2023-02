Spectacle pour enfants : Le loup et moi école des Bords de Seine, 12 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

école des Bords de Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-Moulineaux

spectacles pour enfants, la Maison du Val de Seine vous accueille à l’école des Bords de Seine pour le spectacle : Le loup et moi par la compagnie Les Globe trottoirs Dimanche 12 mars 2023 à 16h à l’école élémentaire des Brods de Seine, durée 45 minutes Dans le cadre de son cycle de, la Maison du Val de Seine vous accueille à l’école des Bords de Seine pour le spectacle : « Toute ma vie je me souviendrai d’elle… d’elle que j’ai mangée. » Un vieux loup plonge dans ses souvenirs pour nous raconter l’histoire de sa rencontre avec une jeune fille qui portait … un petit chaperon rouge. https://www.youtube.com/watch?v=v8yXGQ39vJE Inspiré du conte des frères Grimm, ce spectacle gestuel invite le public dans le rêve fantastique et merveilleux du vieux loup au son des musiques de Liszt, Tchaïkovski et Prokofiev jouées en direct à l’orgue de barbarie. Chaque scène du spectacle est comme un tableau, drôle ou émouvant, lumineux ou sombre, qui prend soudain vie grâce à la musique. Elle soutient les mouvements et les sentiments des personnages que les comédiens incarnent sans parole mais avec une gestuelle qui allie humour et poésie.

Dimanche 12 mars 2023 à 16h

Le loup et moi © compagnie Les Globe trottoirs

