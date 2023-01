Alice au pays des miroirs spectacle pour enfants école des Bords de Seine Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Alice au pays des miroirs spectacle pour enfants école des Bords de Seine, 5 février 2023, Issy-les-Moulineaux. Alice au pays des miroirs spectacle pour enfants Dimanche 5 février, 16h00 école des Bords de Seine

Entrée libre sur réservation

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 ans école des Bords de Seine école des Bords de Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dans le cadre de son cycle de spectacles pour enfants , le CLAVIM vous accueille à l’école des Bords de Seine pour le spectacle : Alice au pays des miroirs par la compagnie Regarde il neige – durée 45 minutes Alice n’en revient pas : son reflet a pris la fuite ! En essayant de le rattraper, elle s’est retrouvée propulsée de l’autre côté du miroir, dans un pays décidément « très bizarrobide ». Ici, tout le monde est fou, et tous les miroirs ont mystérieusement disparu. Dans la quête de son reflet, Alice rencontre les personnages de Lewis Carroll. Ils vont bousculer ses certitudes et lui ouvrir les portes de son imaginaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T16:00:00+01:00

2023-02-05T17:00:00+01:00 Alice au pays des miroirs © Compagnie Regarde il neige

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu école des Bords de Seine Adresse école des Bords de Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville école des Bords de Seine Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

école des Bords de Seine Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Alice au pays des miroirs spectacle pour enfants école des Bords de Seine 2023-02-05 was last modified: by Alice au pays des miroirs spectacle pour enfants école des Bords de Seine école des Bords de Seine 5 février 2023 école des Bords de Seine Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine