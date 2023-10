PIANOCTAMBULE Ecole des Beaux-Arts – TALM Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe PIANOCTAMBULE Ecole des Beaux-Arts – TALM Le Mans, 2 décembre 2023, Le Mans. Le Mans,Sarthe 7ème édition des 24 heures piano(s)..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 15:00:00. .

Ecole des Beaux-Arts – TALM rue des Fossés Saint-Pierre

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



7th edition of the 24 heures piano(s). 7ª edición del piano(s) 24 heures. 7. Ausgabe der 24 Stunden piano(s). Mise à jour le 2023-10-20 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Ecole des Beaux-Arts - TALM Adresse Ecole des Beaux-Arts - TALM rue des Fossés Saint-Pierre Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Ecole des Beaux-Arts - TALM Le Mans latitude longitude 48.0064552;0.19602949

Ecole des Beaux-Arts - TALM Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/