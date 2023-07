Les halles : d’hier à aujourd’hui Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Les halles : d’hier à aujourd’hui 16 et 17 septembre Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire Sur inscription, places limitées

Visites commentées « Les Halles d’hier à aujourd’hui » : le chantier de transformation des anciennes halles Alstom est l’un des grands projets structurants de la métropole nantaise. Centre névralgique du quartier de la création, le projet des Halles a fermé cette année le dernier chapitre de sa concrétisation, avec l’ouverture des Halles 1&2. Cet ensemble de 5 projets autonome devient ainsi un pôle d’excellence de l’économie de la connaissance mais également un véritable lieu de vie et de culture ouvert à tous les publics.

Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire 2 allée Frida Kahlo, 44200 Nantes Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.eventbrite.fr/e/billets-les-halles-dhier-a-aujourdhui-649057276787?aff=oddtdtcreator »}] L’école des beaux-arts a pris place dans les anciennes halles Alstom 4 et 5 en 2017. La mise en valeur s’est effectuée en épurant les structures métalliques et en les revêtant de bardage transparent en façade, à partir de 4 mètres depuis le sol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

Christian Chauvet – Nantes Université