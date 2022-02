Ecole des Beaux-Arts de Versailles – Où est Gary ? Ecole des Beaux-Arts de Versailles

du vendredi 18 mars au dimanche 20 mars

Les garages de particuliers sont des lieux banals, utilitaires. On y oublie des objets dérisoires, les résidus de tous les petits projets qui tissent le quotidien. Cinq artistes plongent dans les profondeurs de ces bric-à-brac, se nourrissent de leurs qualités plastiques et en font surgir ce que normalement on ne devait pas y trouver. Il en résulte photos, dessins, peintures, vidéos, installations, autant de recherches formelles qui reflètent leur contexte émotionnel et certaines préoccupations de notre monde contemporain. Cette exposition est réalisée par le collectif d’artistes GARY issu de l’AEBA (Association des Elèves et anciens élèves de l’école des Beaux-Arts de Versailles). Gary est un petit entonnoir. Cherchons-le parmi les œuvres de cette exposition et découvrons comment le dérisoire peut faire sens. Vous ne verrez plus votre garage de la même manière… Ecole des Beaux-Arts de Versailles 11 rue Saint Simon, 78000 Versailles

2022-03-18T11:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T11:00:00 2022-03-20T19:00:00

