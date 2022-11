Rencontre avec Lina Lapelytè École des Beaux-Arts de Nantes, 16 novembre 2022, Nantes.

Rencontre avec Lina Lapelytè Mercredi 16 novembre, 18h00 École des Beaux-Arts de Nantes

À l’occasion de cette rencontre avec l’artiste lituanienne Lina Lapelytè, découvrez ses inspirations, les étapes de son travail audiovisuel et de performance, et ses futurs projets !

École des Beaux-Arts de Nantes 2 allée Frida Kahlo, 44263 Nantes Île de Nantes Nantes 44276 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lina Lapelytè vit et travaille à Londres et à Paris. Elle a étudié le violon classique en Lituanie ainsi que les arts du son et la sculpture au Royal College of Art de Londres. Sa pratique, ancrée dans la performance et la musique, flirte avec la culture pop tout en jouant avec les stéréotypes de genre et la nostalgie. Dans ses œuvres chantées où variété et opéra se côtoient, elle fait appel à des interprètes aussi bien professionnels qu’amateurs. L’acte de chant prend la forme d’un événement collectif et affectif qui interroge la vulnérabilité et le silence.

Ses travaux récents sont des installations-performances de grande envergure sur des sites aquatiques. Instructions for the Woodcutters, qui fait partie du projet Currents (2020) conçu avec Mantas Petraitis, a été créé à la demande de la Biennale de Riga (RIBOCA2); What Happens With a Dead Fish? (2021), une œuvre musicale interprétée par une chorale amateur bruxelloise, était une commande du Kunstenfestivaldesarts. Ces deux créations sont toutes les deux devenues des œuvres vidéo.

Sa très récente exposition, The Mutes, a été présentée à la Fondation Lafayette Anticipations, à Paris ; à contre-courant des canons classiques qui excluent les personnes qui « chantent faux », il prend la voix comme point de départ et réunit un groupe d’interprètes amateurs, dépourvus d’« oreille musicale ».



