[Ecole des Arts] Stage de guitare électrique et blues Ecole des arts site de Saint James, 3 juin 2023, Saint-James. [Ecole des Arts] Stage de guitare électrique et blues 3 et 4 juin 2023 Ecole des arts site de Saint James avec SLAWEK Ecole des arts site de Saint James 2, rue d’Avranches 50240 Saint James Saint-James Saint-James 50240 Manche Normandie [{« link »: « mailto:ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr »}] Slawek WOJNAROWSK est guitariste chanteur, auteur, compositeur et

musicologue. En 1996, il signe chez N’Less et sort son 1er album. En 2011,

Slawek compose et interprète treize tableaux musicaux sur les poèmes de

Pascal Fauvel, poète contemporain breton, sur le cd « un bleu de poche ».

Sa musique peut être qualifiée de « world blues jazz ». Quinze élèves de tous horizons, souhaitant s’initier ou perfectionner leur pratique, sont invités à travailler des grilles de blues lors d’un stage de deux jours. Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023

9h30-12h et 13h30-17h

École des Arts Saint-James, La Pépinière – 2 rue d’Avranches, Saint-James Places limitées et réservation obligatoire au 07 61 82 00 13 ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Tarifs. Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts.

Adulte résidant CAMSMN 25 €/ journée | Adulte résidant hors CAMSMN 45 €/ journée

Enfant résidant CAMSMN 12€ / journée | Enfant résidant hors CAMSMN 30 € / journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00

