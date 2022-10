[Ecole des Arts] Stage d’écriture et de création de musique actuelle Ecole des Arts site de Mortain-Bocage Mortain Catégories d’évènement: Manche

Mortain

[Ecole des Arts] Stage d’écriture et de création de musique actuelle Ecole des Arts site de Mortain-Bocage, 4 mars 2023, Mortain. [Ecole des Arts] Stage d’écriture et de création de musique actuelle 4 et 5 mars 2023 Ecole des Arts site de Mortain-Bocage avec Manu GALLURE Ecole des Arts site de Mortain-Bocage Rue Velléda Mortain 50140 Mortain-Bocage Mortain 50140 Manche Normandie [{« link »: « mailto:ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr »}] Le facétieux Manu GALURE, nominé par l’Académie Charles-Cros, parolier,

chanteur et pianiste bricoleur, propose d’accueillir une quinzaine de stagiaires pour deux jours d’immersion créative dans l’univers de la musique actuelle. Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023

9h30-12h et 13h30-17h

École des Arts site de Mortain-Bocage, rue Velléda Places limitées et réservation obligatoire au 07 61 82 00 13 ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Tarifs. Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts.

Adulte résidant CAMSMN 25 €/ journée | Adulte résidant hors CAMSMN 45 €/ journée

Enfant résidant CAMSMN 12€ / journée | Enfant résidant hors CAMSMN 30 € / journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T09:30:00+01:00

2023-03-05T17:30:00+01:00

