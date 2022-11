Journée des musicien·nes Ecole des arts / Marcoussis / 91 Marcoussis Catégories d’évènement: Essonne

Marcoussis

Journée des musicien·nes Ecole des arts / Marcoussis / 91, 10 décembre 2022, Marcoussis. Journée des musicien·nes Samedi 10 décembre, 13h30 Ecole des arts / Marcoussis / 91

Entrée libre

Temps fort du dispositif d’accompagnement porté par le RIF et ses adhérents en Essonne, la Journée des musicien·nes aura lieu le 10 décembre prochain au l’Ecole des arts à Marcoussis Ecole des arts / Marcoussis / 91 parc des celestins marcoussis Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France PROGRAMME (13h30-19h)

(Détails du programme disponibles prochainement) ATELIER

RENDEZ-VOUS CONSEIL

SANTÉ DES MUSICIEN·NES

TABLE RONDE « PARCOURS D’ARTISTES »

2022-12-10T13:30:00+01:00

2022-12-10T19:00:00+01:00

