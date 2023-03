atelier les petits historiens école des arnauds romans sur isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

atelier les petits historiens école des arnauds romans sur isère, 21 mars 2023, Romans-sur-Isère. atelier les petits historiens Mardi 21 mars, 15h45 école des arnauds romans sur isère scolaire La Licra Drôme finance des ateliers au sein de l’école élémentaire Des Arnaurds à Romans sur Isère, proposés par la Maison d’Izieu. Il s’agit d’un travail complet de 10 séances de 30 minutes de découverte de documents d’archives par les élèves de la classe de CM2 accompagnés d’un médiateur de la Maison d’Izieu et notre reponsable des actions éducation de la Licra Drôme.

Cette séance du 21 mars lors de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme est l’occasion aussi d’une séance plus approfondie par notre équipe de la Licra. école des arnauds romans sur isère 2 rue alfred de musset – 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

