Spectacle : Les émotions du Magicien

Par la Compagnie Les idées Fixes

Nomin est un magicien, enfin était, car depuis ce matin, il ne se sent pas très bien… Il n’arrive plus à faire de magie, tout cela à cause de ses émotions mélangées… Cherchant à se rendre chez le maître des émotions, afin d’y voir plus clair, il se retrouve dans la salle de jeu d’une petite fille qui a perdu son prénom…

Ensemble, ils vont s’entraider… L’un pour retrouver ses pouvoirs magiques et l’autre pour retrouver son prénom… Entre chansons, tours de magie et amitié, venez vivre cette belle aventure.

Sur inscription, à famille, à partir de 3 ans

Samedi 30 mars à 16h

École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 91 58 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy »}] L’école élémentaire des Ajoncs accueille les spectacles pour enfants de la Maison de la Ferme.

Les Maisons d’Issy sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisondIssy

Cie Les idées Fixes