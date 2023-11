Spectacle : L’enfant de l’orchestre École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux, 9 mars 2024, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : L’enfant de l’orchestre Samedi 9 mars 2024, 16h00 École des Ajoncs Sur inscription

Par la Compagnie Madame Pralinette

Le spectacle musical qui fait connaître et aimer la musique classique aux enfants !

C’est l’histoire d’Ama, une petite fille née dans un grand orchestre symphonique. Sa maman en est la chef et le dirige brillamment du bout de sa baguette. Elle grandit entourée de violons, contrebasses, trompettes, clarinettes …, bercée par l’amour de sa maman et dorlotée par les musiciens. L’orchestre, c’est sa famille, son terrain de jeu, sa maison. Chaque symphonie, chaque concerto lui évoque une histoire, et elle met des mots sur les plus grandes œuvres du répertoire, les transformant illico en joyeuses comptines dans lesquelles les objets prennent vie.

Mais il manque une chose à Ama : un papa, un papa qui pourra l’emmener en dehors des salles de spectacles, dans un univers différent du sien, pour dépasser sa peur de l’inconnu…

19 grands airs classiques autour d’une histoire joyeuse pour découvrir la musique classique à travers les œuvres célèbres de Mozart, Ravel, Brahms, Beethoven, Vivaldi, Tchaïkovski, Rossini, Strauss… !

Sur inscription, à famille, à partir de 4 ans

https://youtu.be/PyWmLJnaUA0

École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 91 58 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ L'école élémentaire des Ajoncs accueille les spectacles pour enfants de la Maison de la Ferme.

Les Maisons d'Issy sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Les Maisons d’Issy sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CLAVIM MaisondIssy

Cie Madame Pralinette