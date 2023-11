Spectacle : Trolls d’ogresse École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Spectacle : Trolls d’ogresse École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux, 27 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. Spectacle : Trolls d’ogresse Samedi 27 janvier 2024, 16h00 École des Ajoncs Sur inscription Spectacle : Trolls d’ogresse Par Claire Garrigue Attention les contes sont voraces dans Trolls d’Ogresse !

Dans les thèmes abordés, on pourrait bien entendre, en résonances, notre monde d’aujourd’hui : des flux de migrations de souris attirées par le fabuleux fromage du riche palais du sultan, un appétit démesuré conduisant à la destruction de la terre, des créatures monstrueuses avides de pouvoir, une surenchère à la défense totalement inefficace, voire aggravante, un géant affamé… Et un petit malin, qui veille ! Avec un étrange accompagnement sonore au cristal Baschet, tous les ingrédients sont là pour faire de Trolls d’Ogresse un spectacle complet.

Sur inscription, à famille, à partir de 7 ans

Samedi 27 janvier à 16h École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 91 58 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy »}] L’école élémentaire des Ajoncs accueille les spectacles pour enfants de la Maison de la Ferme. Les Maisons d’Issy sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

