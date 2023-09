Spectacle : Rovers École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Spectacle : Rovers École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux, 18 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Spectacle : Rovers Samedi 18 novembre, 16h00 École des Ajoncs Sur inscription Spectacle : Rovers Cie Shift Shape Deux mimes errantes sont en fuite parce qu’elles n’ont pas payé leur loyer. Elles doivent faire leurs bagages et partir, mais leurs bêtises et leur style de vie non-conventionnel semblent leur attirer des ennuis avec tous ceux qui se trouvent sur leur chemin… Le duo dynamique, Ro et Verr, nous emmène alors dans un voyage comique fait de quiproquos et de retrouvailles manquées. Leur voyage héroïque est raconté par un batteur/narrateur qui est lui- même un artiste de rue.

Samedi 18 novembre à 16h, en famille, à partir de 5 ans École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 91 58 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/o/maison-dissy-34284981585 »}] L’école élémentaire des Ajoncs accueille les spectacles pour enfants de la Maison de la Ferme. Les Maisons d’Issy sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00 CLAVIM MaisondIssy Cie Shift Shape Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu École des Ajoncs Adresse 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age min 5 Age max 99 Lieu Ville École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.818881;2.251838

École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/