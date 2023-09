Spectacle : Maisons vagabondes École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux, 7 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Du théâtre du petit pont

Ces trois contes développent le thème des maisons, maisons endommagées, démolies, déplacées et reconstruites, des maisons voyageuses, en errances, des maisons qui subissent les aléas du ciel et de la terre… Mais surtout de maisons qui peuvent se réinventer, se reconstruire, se déplacer, être ailleurs, se transformer…

Ce spectacle parle ainsi à la fois du petit chez-soi si rassurant pour l’enfant, mais aussi du monde qui nous entoure et de ses dangers…

Les héros de chacune de ces histoires se battent, courent, bâtissent, rebâtissent, voyagent, pour se faire une vie plus belle, plus sereine… Sans loups, sans cailloux, sans tempêtes !

Samedi 7 octobre à 16h, en famille, à partir de 5 ans

École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

L'école élémentaire des Ajoncs accueille les spectacles pour enfants de la Maison de la Ferme.

Les Maisons d’Issy sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

