Spectacle pour enfants : Mémoire d’écume École des Ajoncs, 11 février 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle pour enfants : Mémoire d’écume Samedi 11 février, 16h00 École des Ajoncs

Spectacle gratuit, pour enfants accompagnés, sur réservation en ligne

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 7/8 ans

École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“data”: {“author”: “L’u0152il u00e0u00a0 Mu00e9moires”, “cache_age”: 86400, “description”: “Mu00c9MOIRES Du2019u00c9CUME – EXTRAIT – Lu2019ATELIER DES SONGES (concert d’histoires marines)nun ru00e9cit musical pour tous u00e0 partir de 8 ansnnu00c9criture – ru00e9cit – chant – mu00e9lodies : Nathalie LoizeaunHarpe celtique, percussions, chant, cru00e9ation musicale et arrangements : Camille Lu00e9vynncaptation enregistru00e9e u00e0 la Maison du conte de Chevilly Larue le 4 Janvier 2021nru00e9alisation : Guillaume Ledun – Moyens techniques : L’u0152il u00e0 Mu00e9moiresnnproduction Lu2019ATELIER DES SONGES 92140 Clamart – tel. 07 71 12 47 90 nu00a9 Tous Droits Ru00e9servu00e9s – 2021 – L’Atelier des songes – Clamart 92140”, “type”: “video”, “title”: “Mu00c9MOIRES D’u00c9CUME (concert d’histoires marines) – TEASER – L’ATELIER DES SONGES”, “thumbnail_url”: “https://i.vimeocdn.com/video/1052092041-d9615b2ee76ebd352ff23b78471434ed4600edd0d8b9759c0597d9232e7ed349-d_640”, “version”: “1.0”, “url”: “https://vimeo.com/506755376”, “thumbnail_height”: 360, “author_url”: “https://vimeo.com/loeilamemoires”, “thumbnail_width”: 640, “options”: {“_texttrack”: {“label”: “Text language (ignored if no captions)”, “placeholder”: “Two letters: en, fr, es, de…”, “value”: “”}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “

https://vimeo.com/506755376

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T16:00:00+01:00

2023-02-11T17:00:00+01:00 © jdl

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu École des Ajoncs Adresse 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Spectacle pour enfants : Mémoire d’écume École des Ajoncs 2023-02-11 was last modified: by Spectacle pour enfants : Mémoire d’écume École des Ajoncs École des Ajoncs 11 février 2023 École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine