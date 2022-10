Accueillons à l’École des Abeilles Ecole des Abeilles Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

L’activité est complète. Elle est réservée aux élèves des établissements concernés par un suivi CAUE d’Alsace. Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 03 88 15 02 30 ou à caue@caue-alsace.com

Journées nationales de l’architecture Ecole des Abeilles rue du Moulin, Masevaux-Niederbruck Masevaux Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est Accueil Cette journée dédiée aux scolaire est l’ocasion pour jeunes de découvrir et d’aborder différemment l’architecture.

Il s’agira pour cet activité pédagogique de créer un élément d’accueil intégrant d’autres usages tels que abri vélos ou cabane à livres. Elle sera encadrée par une Architecte-Conseillère avec l’intervention de D. Serein Adjointe des affaires scolaires et Carine Crista architecte.

