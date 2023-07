La dentelle aux fuseaux : l’école dentellière vous en dévoile les secrets par des visites guidées Ecole dentellière Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul.

La dentelle aux fuseaux, entre finesse et délicatesse

Venue d’Italie via les Pays-Bas, la dentelle aux fuseaux, synonyme de luxe et d’élégance, se déploie à Bailleul dès 1664. Cette activité qui allie à la fois art, finesse et créativité se pratique en ateliers et à domicile. Elle connaît son heure de gloire au XIXe siècle et permettait à près de 8000 dentellières d’apporter une modeste rémunération dans leurs foyers.

Suite à la mécanisation du textile et à la Grande guerre, l’activité dentellière s’est pratiquement éteinte. Elle renaît cependant grâce à la générosité du mécène américain William Nelson Cromwell qui fait édifier l’actuelle école dentellière en 1925 et finance également la remise en route de l’enseignement.

C’est ici que se perpétue toujours l’apprentissage de la dentelle de Bailleul dite « torchon », aujourd’hui activité de loisirs.

