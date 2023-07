Les secrets de l’art de la dentelle aux fuseaux Ecole dentellière Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Les secrets de l’art de la dentelle aux fuseaux Ecole dentellière Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Les secrets de l’art de la dentelle aux fuseaux 16 et 17 septembre Ecole dentellière Entrée libre L’école dentellière vous dévoile tous ses secrets ! Ecole dentellière 6 rue du collège – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 41 25 72 http://ville-bailleul.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Ecole dentellière Détails Catégories d’Évènement: BAILLEUL, Nord Autres Lieu Ecole dentellière Adresse 6 rue du collège - 59270 Bailleul Ville Bailleul Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Ecole dentellière Bailleul

Ecole dentellière Bailleul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailleul/