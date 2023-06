Résolvez l’énigme de la base aérienne de Saintes École d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air et de l’espace (EETAA) Les Gonds, 16 septembre 2023, Les Gonds.

Résolvez l’énigme de la base aérienne de Saintes 16 et 17 septembre École d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air et de l’espace (EETAA) Gratuit. Sur inscription (du 28 aout au 11 septembre 2023). 50 personnes maximum. Durée : 2 à 3 heures. Parcours d’environ 2 kilomètres.

Au travers d’une « énigme » à résoudre, vous parcourerez le site et découvrirez les richesses patrimoniales et humaines de l’école des « arpètes ». Comprenez son histoire, ses aéronefs anciens et récents, le cadre de vie des professionnels ; l’équipe de l’armée de l’air et de l’espace n’attend plus que vous !

Des échanges avec des jeunes élèves et des témoignages apporteront un éclairage sur l’école qui a formé, depuis 1949, des milliers de militaires spécialistes en aéronautique.

École d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air et de l'espace (EETAA) Base aérienne 722, route de Bordeaux, 17100 Saintes Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Elle a pour mission la formation de jeunes, les « arpètes », pour accéder aux métiers de l’aéronautique militaire : « Une formation – un diplôme – un métier ». Parking.

