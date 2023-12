« Atelier Jammeur.se.s » : nouvelle saison ! – Samedi 13 janvier Ecole d’Enseignement Artistique Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille « Atelier Jammeur.se.s » : nouvelle saison ! – Samedi 13 janvier Ecole d’Enseignement Artistique Tournefeuille, 13 janvier 2024, Tournefeuille. « Atelier Jammeur.se.s » : nouvelle saison ! – Samedi 13 janvier Samedi 13 janvier 2024, 10h00 Ecole d’Enseignement Artistique Sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T13:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T13:00:00+01:00 Série d’ateliers autour de l’improvisation et de la composition instantanée en danse, animée par Angelica Ardiot et Naomi Charlot, de la compagnie Nana Movement, compagnie résidente liée à l’Ecole d’Enseignements Artistiques – Ville de Tournefeuille.

Participation à diverses restitutions publiques tout au long de l’année (Nana jam, Impromptus, Festival les Excentriques de l’Escale). Rythme mensuel. Ecole de danse

10h-13h

Public + 16 ans

