Série d'ateliers autour de l'improvisation et de la composition instantanée en danse, animée par Angelica Ardiot et Naomi Charlot, de la compagnie Nana Movement, compagnie résidente liée à l'Ecole d'Enseignements Artistiques – Ville de Tournefeuille.

Participation à diverses restitutions publiques tout au long de l’année (Nana jam, Impromptus, Festival les Excentriques de l’Escale). Rythme mensuel. Ecole de danse

10h-13h

Public + 16 ans

A l’année : 45€ / 22,50€ Tournefeuillais Ecole d’Enseignement Artistique 9 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 07 03 96 »}, {« type »: « email », « value »: « eea@mairie-tournefeuille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T13:00:00+01:00

