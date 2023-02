Atelier découverte de la danse africaine – Samedi 4 février Ecole d’Enseignement Artistique Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Sur inscription

Par l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille Ecole d’Enseignement Artistique 9 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Découvrez la danse africaine avec Clément Assémian, originaire de Côte d’Ivoire, artiste danseur et musicien qui enseigne la danse traditionnelle africaine et les danses urbaines à l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille.

Atelier parent-enfant : 14h-15h / atelier adultes : 15h15-16h45

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-02-04T17:00:00+01:00

