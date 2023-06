Découvrez un morceau d’histoire de Mèze en visitant les anciens abattoirs de la ville École de Voile Mèze, 16 septembre 2023, Mèze.

Découvrez un morceau d’histoire de Mèze en visitant les anciens abattoirs de la ville Samedi 16 septembre, 15h30 École de Voile Gratuit. Sur inscription à partir du 9 septembre. L’inscription peut être réalisé au service des affaires culturelles de Mèze.

L’actuelle école de voile de Mèze est installé dans les anciens abattoirs de la ville. Profitez de cette visite guidée pour découvrir l’histoire de ce lieu et de son évolution.

École de Voile 55 rue de la méditerranée, 34140 Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie 04 99 02 22 01 https://www.villedemeze [{« type »: « email », « value »: « reservation@ville-meze.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 99 02 22 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 27 13 37 31 »}] Presque 60 années se sont déjà écoulé depuis qu’en 1964, Gilbert Dupont décide de créer un centre nautique en lieu et place des anciens abattoirs où se trouvent maintenant le centre d’hébergement, le restaurant municipal et le cinéma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©VILLE DE MEZE