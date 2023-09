Voile Loisirs du Samedi Ecole de Voile intercommunale Grandcamp-Maisy, 30 septembre 2023, Grandcamp-Maisy.

Grandcamp-Maisy,Calvados

Jetez-vous à l’eau et laissez-vous tenter par une activité de plein air et vivifiante : La Voile Loisirs du samedi de l’Ecole de voile intercommunale à Grandcamp-Maisy est la formule qui vous faut. Au programme navigation, navigation et navigation !

Avoir le niveau 2 en voile et 10 ans minimum. Test de natation.

Combinaisons et matériel prêté..

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 15:30:00. .

Ecole de Voile intercommunale Quai Crampon

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie



Take the plunge and let yourself be tempted by an invigorating outdoor activity: The Saturday leisure sailing of the Intercommunal Sailing School in Grandcamp-Maisy is the formula that you need. Sailing, sailing and sailing are on the agenda!

You must have a level 2 in sailing and be at least 10 years old. Swimming test.

Wetsuits and equipment on loan.

Láncese al agua y déjese tentar por una actividad al aire libre estimulante: Los sábados de navegación de recreo en la Escuela Intermunicipal de Vela de Grandcamp-Maisy son ideales para usted. El programa incluye vela, vela y vela

Es necesario tener un nivel 2 de vela y una edad mínima de 10 años. Prueba de natación.

Préstamo de trajes de neopreno y material.

Werfen Sie sich ins Wasser und lassen Sie sich von einer belebenden Aktivität an der frischen Luft verführen: Die Segelfreizeit am Samstag der interkommunalen Segelschule in Grandcamp-Maisy ist genau das Richtige für Sie. Auf dem Programm stehen Segeln, Segeln und Segeln!

Sie müssen das Niveau 2 im Segeln haben und mindestens 10 Jahre alt sein. Test der Schwimmfähigkeit.

Anzüge und Material werden verliehen.

