Festy’Plage Ecole de voile Cap 21 Grandcamp-Maisy, 8 juillet 2023, Grandcamp-Maisy.

Grandcamp-Maisy,Calvados

Venez nombreux participer à la 6e édition de Festy’Plage à Grandcamp-Maisy !

Vous pourrez profiter d’une journée d’animations entièrement gratuite, familiale et conviviales autour de la plage de Grandcamp-Maisy et de son bord de mer : sorties en mer, olympiades nautiques, démonstration de sauvetage en mer avec des chiens terre neuves, sorties à vélo et à pied, ateliers créatifs pour petits et grands, musiciens, stands… tout sera fait pour que vous passiez un bon moment ! Cette année, une structure géante de 12 mètres sera installée sur le site, Accrovoile : le public pourra grimper dans un 3 mâts et découvrir les sensations fortes d’un vrai matelot !

Restauration sur place, avec vue sur mer !.

2023-07-08 09:00:00 fin : 2023-07-08 20:00:00. .

Ecole de voile Cap 21 Quai Crampon

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie



Come one, come all to the 6th Festy?Plage in Grandcamp-Maisy!

You’ll be able to enjoy a day of totally free, family-friendly entertainment around the Grandcamp-Maisy beach and seafront: sea outings, water Olympics, sea rescue demonstrations with new-earth dogs, bike and walking outings, creative workshops for young and old, musicians, stalls… everything will be done to ensure you have a great time! This year, a giant 12-meter structure will be installed on site, Accrovoile: the public will be able to climb into a 3-masted ship and discover the thrills of a real sailor!

Catering on site, with sea views!

Vengan todos a la 6ª edición de la Festy-Plage de Grandcamp-Maisy

Podrá disfrutar de una jornada de animación totalmente gratuita y familiar en torno a la playa de Grandcamp-Maisy y su paseo marítimo: salidas al mar, olimpiadas acuáticas, demostraciones de salvamento marítimo con perros Terranova, paseos en bicicleta y a pie, talleres creativos para grandes y pequeños, músicos, puestos… ¡todo estará hecho para que se lo pase en grande! Este año se instalará en el recinto una estructura gigante de 12 metros, Accrovoile: ¡el público podrá subir a un velero de 3 mástiles y descubrir las emociones de un auténtico marinero!

Catering in situ, ¡con vistas al mar!

Ausgabe von Festy?Plage in Grandcamp-Maisy teilzunehmen!

Sie können einen Tag lang kostenlose, familienfreundliche und gesellige Veranstaltungen am Strand von Grandcamp-Maisy und an der Küste genießen: Ausflüge aufs Meer, Wasserolympiaden, Vorführungen von Rettungshunden, Fahrradtouren und Wanderungen, kreative Workshops für Groß und Klein, Musiker, Stände… alles, damit Sie eine gute Zeit verbringen können! Dieses Jahr wird auf dem Gelände eine riesige, 12 Meter hohe Struktur, Accrovoile, aufgebaut: Das Publikum kann auf einen Dreimaster klettern und den Nervenkitzel eines echten Matrosen erleben!

Verpflegung vor Ort, mit Blick aufs Meer!

