Ille-et-Vilaine

Ecole de voile à l'année – Lac de Trémelin Lac de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

2022-09-14 – 2022-11-09

2022-09-14 – 2022-11-09 Iffendic

Ille-et-Vilaine Nouveauté rentrée 2022-2023 : le centre Voile et Nature de Montfort Communauté propose une école de voile pour les 7/10 ans au Lac de Trémelin à Iffendic. Au programme : apprentissage et progression sur des optimists (dériveurs en solitaire) avec initiation à la compétition. Pour qui ?

L’école de voile est dédiée aux enfants de 7 à 10 ans dans la limite des places disponibles.

– 3 places pour les 7 ans

– 7 places pour les 8-10 ans Quand ?

L’activité voile se déroule sur des créneaux de 2h tous les mercredis de 14h à 16h sur 2 périodes :

– Du mercredi 14 septembre au 9 novembre 2022

– Du mercredi 15 mars au 28 juin 2023 Comment ?

L’école de voile est encadrée par un moniteur de voile diplômé d’État.

L’enfant apprend et progresse dans la navigation avec pour objectif l’initiation à la régate et la participation à une compétition en fin d’année. Les séances se déroulent à bord d’optimist, dériveur idéal pour s’initier aux techniques de la navigation. Tarifs

-22 séances de voile (deux heures) de septembre à juin : 230 € ou

-8 séances de voile (deux heures) de septembre à novembre : 90 €

-14 séances de voile (deux heures) de mars à juin : 160 € A noter : Réduction de 10 € sur les tarifs pour chaque enfant supplémentaire d’une même famille. Pour tout renseignement ou inscription : contacter le centre VENT (voile et nature) : Jonathan Trividic / 07 86 64 43 23 / centrevent@montfortcommunaute.bzh centrevent@montfortcommunaute.bzh +33 7 86 64 43 23 https://www.montfortcommunaute.bzh/actualite/ecole-de-voile-a-lannee/ Iffendic

