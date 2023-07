Séjour au Lac du Der Ecole de Voile à Braucourt Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, 31 juillet 2023, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière.

Séjour au Lac du Der 31 juillet – 4 août Ecole de Voile à Braucourt

Le séjour se déroule à la base de voile du lac du Der au sein du centre culturel de la HauteMarne. Toutes les activités ont lieu au sein de la base sauf activités exceptionnelles.

Un des objectifs du séjour est l’autonomie et le développement social des enfants, une attention toute particulière sera portée sur l’hygiène des enfants (douche quotidienne, changement de sous-vêtements quotidien…).

sport de nature