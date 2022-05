ECOLE DE TRAIL – Méthode Sébastien Cornette Noyelles-sous-Lens Noyelles-sous-Lens Catégorie d’évènement: Noyelles-sous-Lens

ECOLE DE TRAIL – Méthode Sébastien Cornette Noyelles-sous-Lens, 4 mai 2022, Noyelles-sous-Lens. ECOLE DE TRAIL – Méthode Sébastien Cornette Rue Masclefs Noyelles-sous-Lens

2022-05-04 – 2022-05-04

Rue Masclefs Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais Noyelles-sous-Lens Les séances de l’école de trail ont pour objectif de rendre le Trail accessible à tous en étant basé sur la technique et le renforcement.

L’École de Trail est aussi un concept permettant d’encadrer un groupe de coureurs hétérogène: des débutants aux confirmés . https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYrHsSF1muzOmnRzRxXJX0k1AB8Ux10tSsESJh6uiTF5VkRw/viewform?fbclid=IwAR2x_vL6RTAvYxkawuMInA9JHdGv6omyXllm8tum1sXlqGtaeGXSe8e0k40 Les séances de l’école de trail ont pour objectif de rendre le Trail accessible à tous en étant basé sur la technique et le renforcement.

L’École de Trail est aussi un concept permettant d’encadrer un groupe de coureurs hétérogène: des débutants aux confirmés . Rue Masclefs Noyelles-sous-Lens

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégorie d’évènement: Noyelles-sous-Lens Autres Lieu Noyelles-sous-Lens Adresse Rue Masclefs Ville Noyelles-sous-Lens lieuville Rue Masclefs Noyelles-sous-Lens

ECOLE DE TRAIL – Méthode Sébastien Cornette Noyelles-sous-Lens 2022-05-04 was last modified: by ECOLE DE TRAIL – Méthode Sébastien Cornette Noyelles-sous-Lens Noyelles-sous-Lens 4 mai 2022

Noyelles-sous-Lens