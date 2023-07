[Pique-nique culturel] Atelier jonglage, arts de rue… Ecole de Thévray Saint-Nicolas-d’Aliermont, 20 juillet 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Le centre social La Parenthèse vous offre un moment de convivialité avec un pique-nique pas comme les autres ! Les Saltimbanques seront présents et plusieurs ateliers seront mis en place pour vous faire découvrir l’art du cirque ! Une belle soirée en perspective !

Le pique-nique est à prévoir..

2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 . .

Ecole de Thévray

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



The La Parenthèse social center invites you to join us for a picnic like no other! Les Saltimbanques will be on hand, and several workshops will be set up for you to discover the art of the circus! It’s sure to be a great evening!

Please bring your own picnic.

El centro social La Parenthèse le ofrece un momento de convivencia con un picnic sin igual Los Saltimbanques estarán presentes y habrá varios talleres para descubrir el arte del circo Será una velada inolvidable

Traiga su propio picnic.

Das Sozialzentrum La Parenthèse bietet Ihnen einen geselligen Moment mit einem Picknick, das nicht wie alle anderen ist! Die Saltimbanques werden anwesend sein und es werden mehrere Workshops angeboten, damit Sie die Kunst des Zirkus entdecken können! Ein schöner Abend in Aussicht!

Für das Picknick ist selbst zu sorgen.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche