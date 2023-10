Vide Grenier d’Automne Ecole de Tamniès Tamniès, 5 novembre 2023, Tamniès.

Tamniès,Dordogne

L’association des parents d’élèves du RPI Marquay-Tamniès organise un vide-grenier d’automne afin de lever des fonds pour les deux écoles. Il aura lieu le dimanche 5 novembre à Tamniès (salle des fêtes et cour de l’école).

Buvette et restauration rapide sur place

Pour fêter l’automne, il y aura aussi un bar à soupes, une balade guidée de 4km autour de Tamniès dont le départ est prévu à 14h, et pour les enfants des maquillages et activités manuelles automnales..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Ecole de Tamniès

Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The RPI Marquay-Tamniès parents’ association is organizing an autumn garage sale to raise funds for the two schools. It will take place on Sunday November 5 in Tamniès (salle des fêtes and schoolyard).

Refreshments and fast food on site

To celebrate autumn, there will also be a soup bar, a 4km guided walk around Tamniès starting at 2pm, and autumn face-painting and craft activities for children.

La asociación de padres del RPI Marquay-Tamniès organiza un mercadillo de otoño para recaudar fondos para los dos colegios. Tendrá lugar el domingo 5 de noviembre en Tamniès (sala de fiestas y patio de la escuela).

Refrescos y comida rápida in situ

Para celebrar el otoño, también habrá un bar de sopas, un paseo guiado de 4 km por los alrededores de Tamniès, a partir de las 14.00 h, y pintacaras y manualidades otoñales para niños.

Die Elternvereinigung des RPI Marquay-Tamniès organisiert einen Herbstflohmarkt, um Geld für die beiden Schulen zu sammeln. Er findet am Sonntag, den 5. November in Tamniès statt (Festsaal und Schulhof).

Getränke und Schnellimbiss vor Ort

Um den Herbst zu feiern, gibt es auch eine Suppenbar, einen geführten 4 km langen Spaziergang rund um Tamniès, der um 14 Uhr beginnt, und für Kinder Kinderschminken und herbstliche Bastelaktivitäten.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir