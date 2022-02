Ecole de sorcellerie Mimbus – 4ème édition Bourgougnague Bourgougnague Catégories d’évènement: Bourgougnague

Lot-et-Garonne

Ecole de sorcellerie Mimbus – 4ème édition Bourgougnague, 26 mai 2022, Bourgougnague. Ecole de sorcellerie Mimbus – 4ème édition Bourgougnague

2022-05-26 – 2022-05-29

L'École des Mimbus, en partie inspiré de l'univers de JK Rowling, propose aux participants de se plonger au cœur d'une aventure magique. En tant qu'élèves, les participants sont admis en école de sorcellerie Française : l'École des Mimbus, construite sur les ruines de la Haute École de Sorcellerie Française. Ils y seront répartis par maison, ils assisteront aux cours, ils pourront participer à la coupe de Muggle Quidditch, ils auront la possibilité de créer et/ou animer des clubs, ils tenteront de résoudre des quêtes pour (peut-être) sauver l'école et ils pourront essayer de remporter la coupe des maisons. La nouveauté cette année est le fait que l'école accueillera un évènement d'envergure où la compétition fera rage. Préparez-vous à affronter bien plus effrayant qu'un.e directeur.e de maison en colère, qu'un.e préfet.e déçu.e de sa maison, qu'un professeur de potions…

