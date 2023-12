Ateliers Jeu D’Roles école de Saugnac et Muret Saugnac-et-Muret Catégories d’Évènement: Landes

Début : 2024-02-03 10:30:00

fin : 2024-02-03 11:30:00 Atelier parents/enfants autour de jeux de rôles Venez explorer, rire et partager un moment en famille!

Parents, pour une fois, laissez-vous guidez par vos enfants!

Atelier mené par Mme Paris Camille, psychologue clinicienne et maman de deux enfants.

école de Saugnac et Muret quartier Loc Bieilh

Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine

