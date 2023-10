Vie et habitat des chauve-souris et construction d’abris Ecole de Saint Symphorien sur Couze Saint-Pardoux-le-Lac, 14 octobre 2023, Saint-Pardoux-le-Lac.

Saint-Pardoux-le-Lac,Haute-Vienne

Dans le cadre de la 15ème édition de la manifestation nationale « Le jour de la nuit ». Animation proposée avec le GMHL, Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin. Sur inscription avant le 6 octobre. Collation et boissons chaudes offertes à la fin de l’animation..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:30:00. EUR.

Ecole de Saint Symphorien sur Couze Le bourg

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the 15th edition of the national event « Le jour de la nuit ». Presented in collaboration with GMHL, Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin. Registration required by October 6. Snacks and hot drinks available at the end of the event.

En el marco de la 15ª edición de la manifestación nacional « Le jour de la nuit ». Evento organizado por el GMHL, Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin. Inscripción obligatoria antes del 6 de octubre. Al final del evento se ofrecerán aperitivos y bebidas calientes.

Im Rahmen der 15. Ausgabe der nationalen Veranstaltung « Le jour de la nuit » (Der Tag der Nacht). Animation angeboten mit dem GMHL, Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin. Nach Anmeldung vor dem 6. Oktober. Imbiss und warme Getränke am Ende der Animation angeboten.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pays du Haut Limousin