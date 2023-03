Portes-ouvertes à l’école Pleuveur-Gaoter Lanvaodez Ecole de Pleumeur-Gautier Pleuveur-Gaoter Catégories d’Évènement: Aodoù-an-Arvor

Portes-ouvertes à l’école Pleuveur-Gaoter Lanvaodez Ecole de Pleumeur-Gautier, 11 mars 2023, Pleuveur-Gaoter. Portes-ouvertes à l’école Pleuveur-Gaoter Lanvaodez Samedi 11 mars, 09h00 Ecole de Pleumeur-Gautier Afin d’informer les familles intéressées par l’ouverture d’une filière bilingue dans le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) de Pleumeur-Gautier Lanmodez, nous organisons une journée portes ouvertes, samedi 11 mars, de 9 h à 12 h, à l’école de Pleumeur-Gautier. Les pré-inscriptions en filière bilingue pour la rentrée 2023 pourront se faire à cette occasion. Ecole de Pleumeur-Gautier Place de la Bascule – 22740 Pleumeur-Gautier Pleuveur-Gaoter 22740 Aodoù-an-Arvor Breizh [{« type »: « email », « value »: « ce.0221587F@ac-rennes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296221078 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

