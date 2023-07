Visites guidées de l’Ecole de Plein Air de Suresnes École de Plein Air – INS HEA Suresnes, 16 septembre 2023, Suresnes.

Découvrez l’école de plein air de Suresnes, construite en 1935 sur les flancs du Mont-Valérien, au moment où le premier village viticole se transforme en petite ville industrielle.

L’école était destinée à améliorer la santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux issus pour la plupart de la classe suresnoise populaire, vivant dans la cité-jardins ou dans des taudis en centre-ville.

L’enseignement proposé aux élèves est précurseur et s’inspire du mouvement de la pédagogie nouvelle, alors en développement grâce à Maria Montessori, Rudolf Steiner-Waldorf, Célestin Freinet…

Les architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods, avec l’aide de Jean Prouvé pour les huisseries, proposent pour ce programme une école résolument avant-gardiste. Chef d’œuvre de l’architecture moderne, elle est classée Monument historique.

Il s’agit des dernières visites guidées qui seront proposées avant fermeture pour travaux du lieu et sa réouverture en 2027.

6 visites proposées par jour, départ toutes les 30 minutes à partir de 14h30 et jusqu’à 17h.

Construction (verre, métal et béton) des architectes Beaudoin et Lods, l'École de Plein Air est constituée d'un bâtiment principal de deux étages et 200 mètres de long (orienté nord-sud) et de huit « pavillons » de classes disposés en éperon vers le sud dans un parc de 2.7 ha. La façade nord du bâtiment est couverte de galets sombres et ne dispose que de quelques ouvertures, cependant que toutes les façades sud sont vitrées et coulissantes. L'ossature métallique de l'ensemble est externe, ce qui constituait l'élément novateur au début du XXe siècle.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

