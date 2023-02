Ecole de pêche du Léguer – Atelier Pêche Nature, 10 juin 2023, Ploubezre Ploubezre.

2023-06-10 – 2023-06-10

L’école de pêche du Léguer ambitionne de former, non seulement des jeunes pêcheurs, mais aussi des acteurs respectueux de l’environnement.

Une partie du temps est consacrée à la découverte du milieu et à son écologie.

L’école propose des séances d’initiation et de perfectionnement dans diverses techniques : pêches au coup, aux leurres, à la mouche, pendant lesquelles les poissons sont remis à l’eau.

Les matins sont consacrés à l’initiation et concernent les enfants inscrits en 1ère année.

Les après-midi sont consacrés au perfectionnement et concernent les enfants inscrits en 2ème et 3ème année.

Atelier 8/9 – l’atelier du 10 juin est consacré à la technique : pêche rapide au leurre léger en rivière

Les animations sont assurées par les bénévoles de l’AAPPMA du Léguer et un guide de pêche diplômé.

philippe.richard-aappmaduleguer@hotmail.com +33 6 66 39 97 88 http://www.aappmaduleguer.com/

