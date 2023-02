Ecole de Parachute Paris Nevers AEROPORT DE NEVERS, 1 avril 2023, NEVERS.

Ecole de Parachute Paris Nevers AEROPORT DE NEVERS. Un spectacle à la date du 2023-04-01 (2023-04-01 au ) 00:00. Tarif : 269.0 à 269.0 euros.

Billet valable un an à compter de la date d’achat. Réservation obligatoire : voir contact sur le billet. Sauter en parachute est une expérience unique à vivre, 15 minutes de montée en avion pour atteindre 4 000 mètres, 1 minute de chute libre, les sensations sont intenses et l’impression de voler au milieu des nuages est extraordinaire. L’expérience est fabuleuse et la vitesse ressentie également puisqu’on approche les 200 km/h et retour au calme 4 à 5 minutes de vol sous voile pour découvrir la jonction de la Loire et de L’Allier vue du ciel. Lors de votre premier saut en parachute laissez le professionnel qui vous accompagne le soin de gérer votre sécurité, la seule chose qui vous reste alors à faire c’est : prendre du plaisir. Réservez dès maintenant, grâce à nos professionnels, vous allez vivre une expérience unique avec un baptême de l’air en saut en parachute. Attention : Le certificat médical est obligatoire.Baptêmes tous les week-end d’avril à octobre inclus, vacances scolaires, jours fériés et ponts.Informations pratiques :Accés handicapés, Parking, Bus N°5, à 5Mn du centre ville en taxi.

AEROPORT DE NEVERS NEVERS NIEVRE Nievre

