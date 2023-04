Journée espagnole au restaurant scolaire Ecole de PANAZOL, 22 mai 2023, Panazol.

Le 22 mai, l’école élémentaire d ePanazol et ses 600 élèves se mettront à l’heure européenne.

Les classes du Cycle 2 se verront proposer un Quizz par le Comité de Jumelage.

L’équipe d ecuisine du restaurant scolaire proposera aux 450 enfants qui le fréquentent, un repas typiquement espagnol en référence aux 30 ans de jumelage entre la ville d ePanazol et celle de Picanya.

Le restaurant sera pavoisé aux couleurs européenne et des animations seront proposées pendant le temps du repas et l’interclasse.

Ecole de PANAZOL 4 rue Turgot , rue Turgot 87350 PANAZOL Panazol 87350 Croix-Finor Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « comitedejumelage.panazol@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T08:30:00+02:00 – 2023-05-22T17:00:00+02:00

2023-05-28T15:00:00+02:00 – 2023-05-28T15:30:00+02:00

