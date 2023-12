Marché de Noël – Nedde école de Nedde Nedde, 4 décembre 2023, Nedde.

Nedde,Haute-Vienne

Marché de Noël : Balade en calèche dans le village, exposition photo de classe d’autrefois à aujourd’hui, représentation de danse et claquettes (14h30), activités pour les enfants, buvette (vin chaud et chocolat chaud), bar à huitres.

Présence du Père Noël !

Repas (10€) Soupe d’hiver, blanquette de dinde et son riz, crêpes.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:00:00

école de Nedde

Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market: Horse-drawn carriage ride through the village, class photo exhibition from the past to the present, dance and tap performance (2:30 p.m.), children’s activities, refreshment bar (mulled wine and hot chocolate), oyster bar.

Santa Claus will be present!

Meal (10?) Winter soup, blanquette of turkey and rice, crêpes

Mercado de Navidad: paseo en coche de caballos por el pueblo, exposición de fotos de clase desde el pasado hasta nuestros días, actuación de claqué (14.30 h), actividades infantiles, bar de refrescos (vino caliente y chocolate), bar de ostras.

Papá Noel estará presente

Comida (10?) Sopa de invierno, blanqueta de pavo y arroz, crepes

Weihnachtsmarkt: Kutschfahrt durch das Dorf, Ausstellung von Klassenfotos von früher bis heute, Tanz- und Steppvorführung (14:30 Uhr), Aktivitäten für Kinder, Getränkestand (Glühwein und heiße Schokolade), Austernbar.

Der Weihnachtsmann ist anwesend!

Essen (10?) Wintersuppe, Putenfleisch mit Reis, Crêpes

