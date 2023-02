Quatuor en Liberté – TransAmerica – New Orleans Jazz École de musique Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Quatuor en Liberté – TransAmerica – New Orleans Jazz École de musique, 1 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Quatuor en Liberté – TransAmerica – New Orleans Jazz Samedi 1 avril, 19h30 École de musique

Tarifs 12 € – réduit 8 € – gratuit <16 ans Une soirée de jazz Dixieland avec le Vedask Quintet et la Junior Jazz Band de l'école de musique handicap moteur mi École de musique 94 rue corneille 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 91 64 88 http://www.em-va.fr/ New-Orleans aux origines du jazz Dixieland. La fanfare du VedAsk quartet joue de grands standard toujours bien vivants. En prime time, une petite surprise avec la Junior Jazz Band de l’Ecole de musique

Theo Kaiser, trompette

Dominique Della Nave, trombone

Grégory Varlet, piano

Laurent Brouhon, contrebasse

Charles-Albert Duytschaever, batterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T19:30:00+02:00

2023-04-01T21:30:00+02:00

