Concert du Louise Jallu quartet École de musique Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concert du Louise Jallu quartet École de musique, 11 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concert du Louise Jallu quartet Samedi 11 mars, 20h00 École de musique

Tarifs : 12€ / 8 €

Samedi 11 mars 2023 à 20h, à l’École de musique à 20h, Quatuor en Liberté nous emmène dans un « Cabaret Piazzolla », avec ce concert du Louise Jallu Quartet. École de musique 94 rue corneille 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:kairosetmetis@gmail.com »}]

03 20 91 64 88 http://www.em-va.fr/ Samedi 11 mars 2023 à 20h, à l’École de musique à 20h, Quatuor en Liberté nous emmène dans un « Cabaret Piazzolla », avec ce concert du Louise Jallu Quartet.

Elle-même au bandonéon, Grégoire Letouvet aux claviers, Mathias Lévy au violon et à la guitare et Alexandre Perrot à la contrebasse. Au programme : Libertango, Oblivion, Buenos-Aires hora cero et d’autres titres d’Astor Piazzolla. Une soirée tango et cabaret latino pour réchauffer cette fin d’hiver.

Tarifs : 12€ / 8 €.

Réservation : 06 77 67 43 60 ou kairosetmetis@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:00:00+01:00

2023-03-11T21:30:00+01:00 Sylvain Gripoix

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu École de musique Adresse 94 rue corneille 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville École de musique Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

École de musique Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Concert du Louise Jallu quartet École de musique 2023-03-11 was last modified: by Concert du Louise Jallu quartet École de musique École de musique 11 mars 2023 École de musique Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord