Conférence par Otto M. Schwarz Ecole de musique Sèvre et Loire – Espace Sèvre, 25 mars 2023, VALLET. Conférence par Otto M. Schwarz Samedi 25 mars, 10h00 Ecole de musique Sèvre et Loire – Espace Sèvre Conférence par le compositeur autrichien de musique pour orchestre d’harmonie Otto M. Schwarz.

Avant son concert du lendemain dimanche 26 mars à 16h, le compositeur viendra expliquer son travail de composition, son inspiration, ses références auprès du public mélomane. Traduction simultanée de l’allemand.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Ecole de musique Sèvre et Loire – Espace Sèvre
Espace culturel le Champilambart
Ecole de musique Pöle Sèvre
13 route des Dorices, 44330 VALLET

