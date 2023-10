FESTIVAL OZARTS – Performance (Un)related to God Ecole de Musique Saint-Pierre-en-Auge, 27 octobre 2023, Saint-Pierre-en-Auge.

FESTIVAL OZARTS – Performance (Un)related to God Vendredi 27 octobre, 18h00 Ecole de Musique Entrée gratuite

(Un)related to God, de Thomas Pons & Apollo Noir. Création originale d’Apollo Noir & Thomas Pons, accompagnée et produite par Super ! En collaboration avec Electroni[k], en co-production avec Stereolux et Station Mir, avec le soutien de la Région Bretagne dans le cadre de l’aide à la production mutualisée. Ce projet est lauréat des Talents Adami art et technologie 2020, et est présenté avec le soutien de SHAPE, plateforme financée par le programme Europe Créative de l’Union Européenne. Micro-festival et performance soutenus par La Villette

Ecole de Musique Route de Lieury 14170 Saint Pierre Sur Dives Saint-Pierre-en-Auge 14170 Saint-Pierre-sur-Dives Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T18:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:00:00+02:00

festival ozarts

Crédit – Gwendal Le Flem