FESTIVAL OZARTS – Exposition (Un)related to God Ecole de Musique Saint-Pierre-en-Auge, 21 octobre 2023, Saint-Pierre-en-Auge.

FESTIVAL OZARTS – Exposition (Un)related to God 21 – 27 octobre Ecole de Musique Entrée gratuite

(Un)related to God est une exposition en réalité augmentée, fruit de la collaboration du musicien et producteur Apollo Noir et du réalisateur et dessinateur Thomas Pons. Les visiteurs sont invités à observer plusieurs toiles et éléments qu’ils verront s’animer à l’aide d’une tablette numérique. D’étranges personnages sont mis en scène dans un univers en noir et blanc, évoquant le rapport des Hommes au sacré. Le 27 octobre, Apollo Noir et Thomas Pons uniront leurs arts lors d’un live scénique : une expérience musicale résolument hybride et singulière.

Ecole de Musique Route de Lieury 14170 Saint Pierre Sur Dives Saint-Pierre-en-Auge 14170 Saint-Pierre-sur-Dives Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

2023-10-27T14:30:00+02:00 – 2023-10-27T17:30:00+02:00

Credit – Gwendal Le Flem