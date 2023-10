Cet évènement est passé Fête de la musique remise des prix Ecole de musique PECQUENCOURT Catégorie d’Évènement: PECQUENCOURT Fête de la musique remise des prix Ecole de musique PECQUENCOURT, 21 juin 2023, PECQUENCOURT. Fête de la musique remise des prix Mercredi 21 juin, 19h00 Ecole de musique Venez partager avec nous un moment musical lors de la fête de la musique dans la cours de l’école.

Ouverture des grilles à 18h30

Château gonflable gratuit pour les enfants

Buvette et petites restaurations

Remise des prix à tous les élèves de l’école de musique. Ecole de musique 56 Rue d’Anchin , 59146 PECQUENCOURT PECQUENCOURT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: PECQUENCOURT Autres Lieu Ecole de musique Adresse 56 Rue d'Anchin , 59146 PECQUENCOURT Ville PECQUENCOURT Lieu Ville Ecole de musique PECQUENCOURT latitude longitude 50.380411;3.211504

Ecole de musique PECQUENCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pecquencourt/