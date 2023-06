Fête de la musique Ecole de musique PECQUENCOURT PECQUENCOURT Catégorie d’Évènement: PECQUENCOURT Fête de la musique Ecole de musique PECQUENCOURT, 21 juin 2022, PECQUENCOURT. Fête de la musique Mardi 21 juin 2022, 18h00 Ecole de musique Fête de la musique Ecole de musique 56 Rue d’Anchin , 59146 PECQUENCOURT PECQUENCOURT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T18:00:00+02:00 – 2022-06-21T21:00:00+02:00

2022-06-21T18:00:00+02:00 – 2022-06-21T21:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: PECQUENCOURT Autres Lieu Ecole de musique Adresse 56 Rue d'Anchin , 59146 PECQUENCOURT Ville PECQUENCOURT Lieu Ville Ecole de musique PECQUENCOURT

Ecole de musique PECQUENCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pecquencourt/

Fête de la musique Ecole de musique PECQUENCOURT 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Ecole de musique PECQUENCOURT Ecole de musique PECQUENCOURT 21 juin 2022