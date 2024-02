Octo Twin Trio Ecole de Musique municipale de Carquefou Carquefou, samedi 23 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 20:00 –

Gratuit : non Plein tarif : 10 €Réduit (RSA, étudiant, enfant 12 ans et plus) : 7,50 €Elève de l’école de musique : 5 €Enfant moins de 12 ans : gratuit Réservation en ligne : my.weezevent.com

Multiflûtes et percussions. A la découverte de la flûte octobasse.Jean-Mathias Petri et Henri Tournier partagent un parcours musical aux frontières de multiples styles et cultures. Ils sont tout deux considérés comme des « multi-flûtistes » pour leur pratique de différentes flûtes et tout particulièrement de la flûte octobasse, instrument rare créé par leur luthier, Jean-Yves Roosen. À la suite d’une rencontre autour de l’improvisation, l’idée leur est venue de construire ensemble un projet musical dont les sonorités des deux flûtes octobasses seraient l’élément fondateur, projet qui permettrait de combiner leurs deux univers musicaux. Avec le projet « Octo Twin Trio », rejoints par leur complice, le percussionniste Patrice Legeay, ils proposent un répertoire original, mêlant compositions et improvisations des trois partenaires, ainsi que des emprunts à divers répertoires, autour de la palette de sonorités des flûtes et celle des percussions. Jean-Mathias Petri : flûte octobasse, flûtes, bansurisHenri Tournier : flûte octobasse, flûtes, bansurisPatrice Legeay : daf, cajun, vibraphone, percussions Concert dans l’auditorium de l’Ecole.

Ecole de Musique municipale de Carquefou Carquefou 44470

02 28 22 24 10 https://www.carquefou.fr/listes/ecole-municipale-de-musique/ 02 28 22 24 10 https://www.carquefou.fr/agenda/octo-twin-trio/