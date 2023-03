Les musiciens de Brême : conte musical Ecole de musique Matignon Matignon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Matignon . Trop vieux pour complaire à leurs maîtres, un âne, un chien, un chat et un coq décident de partir ensemble à Brême pour y devenir musiciens. En chemin, ils s’arrêtent près d’une maison occupée par des brigands. Grâce à une ruse, ils réussissent à les faire fuir et s’installent confortablement dans la maison. Ce conte des frères Grimm est à lui seul un bijou de drôlerie. Au rythme endiablé des musiques jouées par les élèves de l’école de musique de Matignon, il deviendra irrésistible ! ecoledemusique.matignon@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 87 73 34 Ecole de musique 12 Rue des Guerches Matignon

