Métropole de Lyon Ateliers découverte cigarbox et siestes musicales Ecole de Musique Jean-Wiener Lyon, 16 septembre 2023, Lyon. Ateliers découverte cigarbox et siestes musicales Samedi 16 septembre, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Ecole de Musique Jean-Wiener Entrée libre Ateliers de découverte musicale autour de la fabrication des cigarbox, avec Marco Carollo. Présentation de l’instrument, de son histoire et de son rôle dans l’histoire du blues américain.

Siestes musicales autour d'une composition originale de Stéphane Lambert

Ecole de Musique Jean-Wiener
4 Rue Aristide Bruant, 69200 Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon 69289
Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

École achevée en 2006.
Tram T4 : Venissy

